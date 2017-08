Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe vranësira të vogla deri në mesatare,

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 9 deri në 16 gradë. Gjatë ditës prej 25 deri 34 gradë Celsius. Poashtu në Shkup moti do të jetë i ngjashëm me temperaturë maksimale deri 31 gradë. UV indeksi do të jetë 8.