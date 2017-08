Moti sot në mbarë vendin do të jetë kryesisht me diell dhe vranësira të vogla si me erë të dobët nga drerjtim i ndryshueshëm,

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej katër deri në 15 gradë, ndërsa ajo e ditës prej 29 deri 35 gradë. Indeksi UV do të arrijë 7.