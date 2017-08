Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë. Pasdite do të ketë vranësira të pakta, ndërsa në pjesët më të larta malore do të ketë kushte për reshje të pakta të shiut.

Do të fryejë edhe erë e lehtë veriore, që do të shkaktojë ulje të vogël të temperaturave në pjesën veriore të vendit, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 14 deri 21, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 34 deri 41 gradë celcius.

Deri të enjten rajoni i Maqedonisë do të jetë nën ndikim të masës së nxehtë të ajrit, që do të mundësojë vazhdimin e periudhës me diell të nxehtë.