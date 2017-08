MPB ka një apel për të gjithë tifozët e Manchester United dhe Real Madrid-it

Ministria për Punë të Brendshme informnon se i ka marrë të gjitha masat e nevojshme dhe aktivitetet, me qëllim të Super Cup-ës që do të ndeshen sonte në Shkup Manchester United dhe Real Madrid, gjegjësisht në ora 20:45 në Filip II Arena,

Janë angazhuar 2.600 policë për të siguruar rendin brenda dhe jashtë stadiumit.

”Bëjmë thirrje deri te të gjithë që kanë bileta për ndjekjen e lojës, që të vijnë më herët në arenën kombëtare për shkak të tollovisë së panevojshme. Në hyrje janë paraparë kontrolle të ashpëra dhe nuk do të lejohen ata që do të bartin me vete monedha, shkrepse, kanaqe, shishe ose materiale tjera’, thonë nga MPB.

Sipas instruksioneve të UEFA, në stadium mund të vendosen vetëm flamuj të klubeve futbollistike të MU dhe RM si dhe të dy shteteve të klubeve.