Muaji i mjaltit iu kthye në tmerr, hoteli i papastër kishte edhe … (Video)

Mark dhe Abi Thornton kanë shkuar për të kaluar muajin e mjaltit në Oludeniz të Turqisë, por janë tmerruar me papastërtinë e madhe që kanë gjetur në dhomë.

Sikur mos të mjaftonte shërbimi i dobët dhe ushqimi i pakët, ata kanë gjetur edhe minj në frigorifer, transmeton Telegrafi

“Martesën do ta mbajë në mend, vetëm për gjëra negative. Pushimi për mua ishte shumë i keq”, ka thënë nusja lidhur me rastin.

Atyre iu është ndryshuar dhoma, por edhe tjera ka lënë shumë për të dëshiruara sepse kishte mangësi, duke bërë që pushimi tyre të ndërpritet më herët.