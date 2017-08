Ndjekje e dërgesave të thjeshta postare përmes sistemit të Postës së Maqedonisë

Posta e Maqedonisë duke u angazhuar që kënaqësia e klientëve të saj të jetë në nivelin më të lartë realizon risinë e paralajmëruar në punën e saj:

Dërgesat nga porositë përmes internetit të cilat do të arijnë në Postën e Maqedonisë transformohen në letër – si dërgesa me rekomandim, me ngjitjen e një bar-kodi të veçantë dhe futen në sistemin për ndjekje të dërgesave të Postës së Maqedonisë, edhe përkrah asaj që asnjë direktivë e Lidhjes Botërore Postare nuk na obligon në atë.

Të gjithë qytetarët të cilët blejnë nga shitës të huaj, aritja e dërgesave të tyre në Postën e Maqedonisë dhe realizimin e dorëzimit tashmë mund ta ndjekin përmes sistemit për ndjekje të dërgesave të Postës së Maqedonisë, vendosur në faqen e internetit www.posta.com.mk.

Me këtë eliminohen të gjitha dyshimet për humbjen e qëllimshme ose të pa qëllimshme të dërgesave nga porosit përmes internetit në Postën e Maqedonisë. Qëndromjë edhe më tej në anën e klientëve tanë dhe i inkurajojmë që për të gjitha dilemat dhe pakënaqësitë të na kontaktojnë drejtpërdrejtë ose përmes dorëzimit të ankesave online në faqen e internetit të Postës së Maqedonisë.Transmeton Koha.