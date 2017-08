Në orën 13:00 mund të ketë “tërmet” në BDI ?!

Sot në ora 13:00 lideri i ASH-së Ziadin Sela ka paralajmëruar të flas para opinionit në lidhje me bashkëpunimin me Lëvizjen BESA në zgjedhjet lokale. Siç mësohet jozyrtarisht Sela do të bashkëpunojë në shumë komuna me Lëvizjen BESA për të rrëzuar kryetarët aktual të BDI-së.

Edhe pse ASH e Selës është në bashkëqeverisje ai ka vendosur në zgjedhjet lokale të jetë me Lëvizjen BESA kështu thonë disa bruime jozyrtare.

Gjithçka pritet që të mësohet sot, ku Sela do të tregojë, nëse do të jetë bashkë me BESËN, apo do të garojë vet në këto zgjedhje.

Deri tani Ziadin Sela ka mbështetur vetëm kandidatin e BDI-së në Kërçovë, Fatmir Deharin. /TetovaSot/