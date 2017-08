Një “Love Story” të një cifti shqiptar realizuar si në përralla

Cdo ditë e më shumë dasmat shqiptare po realizohen të bukura dhe shpesh herë hasim si ato në përralla. Kështu ishte edhe kjo dasëm e bukur ne mes një cifti mjaft simpatik të cilët për të pasur një super kujtim të bukur për ta dhe për trashëgimtarët e tyre vendosen të ia besojnë historinë e tyre të realizuar si një film kompanisë më të njohur për filmime të tilla Mproduction.

Dhe një super Love Story si ato qe i kemi parë vetëm në filma hollivudianë është realiuar nga kjo kompani e ku mësojëm se cifti i sapo martuar quhen Burim dhe Artizane Shala, ky djali është me origjinë nga Suhareka dhe vajza nga Gjilani por që jetojnë në Zvicër.

Ata kanë dashur që këto xhirime ti kenë sa më cilësore dhe përrallore pasi vetëm dy vite më parë xhirimet i kishin humbur në dasmën e parë që kishin realizuar dhe është dashur duke iu besuar kompanisë së suksesshme dhe të sigurt e me plot ide Mproduction , dhe duke ardhur dhëndrri me 8 limuzina e me kalë të bardhë, e filmimet kanë nisur për këtë histori të bukur dashuruie që në Zvicër, më pas në Kalanë e Krujës, te Kulla e Ali Pashës, në Butrint, Ksamil e te Syri i Kaltër e që dasma u realizuar bukur në finalen e 27 Korrikut 2017, por këtë herë cifti kishte edhe një lumturi tjetër, një anëtër të ri, djalin e tyre Levini.

Video që ju ftojnë ta shihni është më të rrallat e dasmave dhe historive të bukura të një “Love Story”, si ato nëpër filma, por këtë herë cifti është shqiptar.