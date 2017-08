Nuk duhen kartonët e kaltërt, i nevojshëm është vetëm letërnjoftimi (Video)

“Së bashku sollëm vendim në lidhme me çështjet çfarë duhet të bëhet pa kartelat elektronike. Projekti ka filluar prej 2010, ndërsa kartelat përdoren prej 2012. Ato kartela nuk shfrytëzohen aspak dhe kështu do të vazhdojë deri sa të gjejmë zgjidhje. Kartonët e gjelbërt nuk do të jenë të nevojshëm, vetëm me letërnjoftim dhe librezën e vjetër shëndetësore mjekët do të mund ta kontrollojnë statusin e sigurimit, dhe nëse është e gjelbërt do të thotë se është në rregull, nëse është e kuqe do të thotë se nuk janë të siguruar”, tha Taravari.