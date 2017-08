Nuk është Prishtina, Marina dhe Geti martohen buzë detit. Ftesat janë kaq të veçanta…(FOTOT)

Ndryshe nga sa ishte planifikuar më parë dasma e Getit dhe Marinës që do të mbahet në shtator nuk do të zhvillohet as në Prishtinë dhe as në Tiranë. Do të jetë Gjiri i Lalëzit vendi ku do të presë dasmën e çiftit dhe të ftuarit VIP.

Janë shpërndarë edhe ftesat që janë një imagjinatë më vete e çiftit. Ftesa ka një dizajn shumë elegant dhe ka si motiv petalet e luleve natyrale që përmban zarfi transparent mbi të cilin është vendosur teksti.

Çdokush që do të jetë pjesë e dasmës do të identifikohet me lulet që merr në ftesë. Nuk kanë munguar as reagimet e personave të ftuar në lidhje me modelin e ftesës.

E motra e Marinës, Luana nuk ka kursyer fjalët e zemrës që do të jetë pjesë e ditës së veçantë.

‘’ Misherimi i shpirtit tuaj ne art i tejkaloj pritshmerite me keto ftesa te personalizuara. Jam kaq shume e emocionuar dhe e lumtur per ju!!! Ju dua shumee”, shkruan Luana.

Kur shohim ftesat kot e lodhemi që të imagjonojmë si do të jetë ceremonia e dasmës. Presim dhe shohim! (E.K/SHUPLAKA)