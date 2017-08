Pastroni vetëm 1 herë në muaj xhamat dhe pasqyrat vetëm me këtë truk

Nëse keni menduar se shkuma e rrojës mund të shërbejë vetëm për t’u depiluar, atëherë e keni gabim. Atë mund ta përdorni edhe për gjëra të tjera, si për shembull të pastroni me të xhamat dhe pasqyrat. Një truk fantastik qe mund të mos e keni menduar kurrë që mund të funksionojë.

Nëse nuk keni të instaluar në banjo sistemin e ventilimit, atëherë sa herë të bëni dush pasqyrat dhe xhamat do të mbulohen nga avulli dhe më pas nuk do të jenë më të pastra. Kështu, pastrimi i tyre bëhet një nga gjërat më të bezdisshme që ju merr për më tepër edhe kohë.

Por jo vetëm në banjo, sepse edhe në ambjentet e tjera të shtëpisë ju keni dritare dhe pasqyra. Mjafton të aplikoni pak shkumë rroje në sipërfaqet e tyre dhe lëreni të thahet.

Pastrojini fillimisht me një sfungjer të lagur dhe një pecetë. Pas kësaj procedure, xhamat dhe pasqyrat në shtëpinë tuaj do të shkëlqejnë dhe nuk do të duken më si të mjegullta deri në muajin e ardhshëm.