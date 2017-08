Përdorni këtë maskë 2 herë në javë dhe lamtumirë thinjave që në rrënjë

Thinjat e flokëve janë një problem me të cilin herët apo vonë do të përballemi të gjitha. Pothuajse çdo muaj përdorim bojë flokësh, për t’i mbuluar. Por ne ju sugjerojmë këtë maskë natyrale të thjeshtë që ia vlen ta provoni, duke pasur në dorën tuaj zgjidhjen përfundimtare të rrënjëve të thinjura.

Maskë me uthull dhe kos natyral

Përbërësit:

Gjysmë filxhan çaji kafe

1 filxhan çaji kos natyral

1 lugë gjelle uthull molle (organike)

Përgatitja:

Përzieni të gjithë përbërësit në një enë, deri sa të krijohet një masë homogjene. Lani flokët dhe pastaj shpërndani maskën me kujdes, duke nisur nga rrënja e flokëve. Lëreni të veprojë të paktën 90 minuta. Pastaj shpëlajeni flokun me kujdes. Kjo maskë duhet aplikuar për të paktën 2 herë në javë, gjatë 6 javëve me radhë. Pas kësaj mund ta përdorni vetëm 1 herë në javë, për të mbajtur ngjyrën e flokëve të errët.