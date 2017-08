Përse shefat e kuzhinës mbajnë këtë lloj kapeleje të lartë? Njihuni me arsyen misterioze

Përveç shpjegimit të higjenës, ka një arsye të fortë historike mbajtja e kësaj kapele në formë cilindri.

Gjëja e parë që duhet të dimë është se kjo kapele quhet “blanche toque”, por edhe pse funksionet e saj janë të lidhura me higjenën, ajo ka atribute tjera interesante. Nëse fillojmë me një logjikë të thjeshtë, kjo kapele thish djersën e kuzhinierit, i çili është në kontakt të drejtpërdrejtë me sobën dhe gjithashtu parandalon flokët të bien në ushqim. Por, natyrisht këto objektiva arrihen edhe me dizajne të ndryshme. Pra, pse është i veçantë ky model?

Sipas disa studimeve në shekullin e nëntëmbëdhjetë kjo kapelë përdorej për të treguar aftësinë dhe kualifikimin e kuzhinierit. Sot një pjesë e këtij koncepti ruhet ende në restorantet luksoze dhe elegante, sepse aty vetëm një kuzhinier i “vërtetë” është i autorizuar për të përdorur “blanche toque”.

Por, dikur çdo palosje përkonte me gradat/aftësitë e kuzhinierit dhe kjo sot nuk zbatohet.