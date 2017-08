A spinner shark swims just offshore on Midtown Beach in Palm Beach, March 5, 2013. (Jeffrey Langlois/Palm Beach Daily News)

Peshkaqeni dy metra shfaqet në plazhin e Sarandës (Foto) Në Borsh të Sarandës ka rënë në rrjetën e një peshkatari një peshkaqen rreth 2 metra i gjatë. Erald Kasaj, djali në foto, ka qënë pjesë e grupit të peshkimit në kohën kur "grabitqari" ra në rrjet. Pavarësisht se nga pamja kuptohet se peshkaqeni nuk është i rritur, sërish fakti që është zënë nga rrjetat e peshkatarëve vetëm 200 metra larg bregut, ka sjellë panik tek pushuesit në atë zonë.

