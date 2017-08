Platforma për dialog: Serbisë i garantohet hyrja në BE e NATO, Kosovës i hapet rruga për BE

“Çështja e statusit final të Kosovës nuk mund të zgjidhet me kompromis të rregullt, por gradualisht përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, duke garantuar pranimin e shpejtë të Serbisë në BE dhe NATO, si dhe plan i arritshëm për përafrimin e Kosovës në BE-së”, thotë platforma e PLD e cila do të jetë baza për të ardhmen e bisedimeve mes palëve në kuadër të dialogut të brendshëm, të cilën e ka thirrur Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq.

Platforma e miratuar nga Kryesia e PLD, thekson mundësinë e një politike të re të Serbisë, e cila përfshin, përveç hyrjes shpejtë në BE dhe NATO, si dhe ndërtimin e institucioneve, ekonomisë së tregut, ndryshimin në politikën rajonale, vazhdimin e procesit të reformave të brendshme dhe modernizimin e shoqërisë po ashtu edhe krijimin e shtetit me përgjegjësi sociale.

Për të gjitha këto detyra, konsideron LDP, Serbia duhet të gjejnë të kuptuarit e botës dhe se interesat e tyre kanë nevojë për tu arritur në marrëveshje me BE dhe Shtetet e Bashkuara, shkruan Tanjug.

LDP thotë, se është e nevojshme prania e forcave të sigurisë së NATO-s në Kosovë, dhe se të gjitha çështjet e pazgjidhura në marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës duhet të rregullohet me anë të një marrëdhënie të respektit të ndërsjellë të interesave të të dyja palëve, por edhe nga aftësia e Serbisë dhe Kosovës që është pikë e diskutueshme mes serbëve dhe shqiptarëve të zgjidhur në mënyrë efikase, të përkushtuar dhe në një mënyrë të civilizuar.

“Ndër prioritetet absolute në politikën e Serbisë në Kosovë duhet të jetë sigurimi i ndihmës dhe duke ofrimi i garancisë ndërkombëtare për demokratizim të përshpejtuar, rritjen e nivelit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, zhvillimin ekonomik dhe status special të mbrojtur të komunitetit serb në Kosovë”, ka thënë LDP, transmeton lajmi.net.

Në platformën e kësaj partise thuhet, se me anë të saj bëhet përshpejtimi i hyrjes së Serbisë në BE, NATO, po ashtu Serbia të tërhiqet nga integrimi politik i bllokimit të Kosovës në organizata që ofrojnë një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët e saj.

Pra, pengesa e Serbisë duhet të largohet dhe Kosova të gjej rrugën drejt anëtarësimit në Kombet e Bashkuara, UNESCO-s dhe organizatave të tjera ndërkombëtare dhe rajonale, por për interesin e tyre duhet të deklarojë forcimin dhe progresin e Kosovës, i cili përfshin përfshirjen paralele në moderne evropiane dhe botërore tendencat së bashku me Serbinë.

“Gatishmëria për të hapur dialogun për këtë çështje pasi është shansi i fundit që si shoqëri t’i japim perspektivë këtij vendi, duhet kuptohet realiteti pasi nëse e humbim mundësin për dialog të brendshëm do të mund të pendohemi vitet e ardhshme.