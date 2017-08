PPD-ja drejt historisë (Video)

27 vjet pas themelimit të partisë së parë shqiptare në Maqedoni, Partia për Prosperitet Demokratik vendosi të ndërpres aktivitet partiake si subjekt i vetëm politik.

Disa me Ziadin Selën e disa me Bilall Kasamin. Ky është vendimi i anëtarëve të Partisë për Prosperitet Demokratik, të cilët do t’iu bashkëngjitet këtyre dy partive parlamentare. Kryetari i PPD-së, Hajredin Kaza, tha se partia e tij do të përkrahë plotësisht kandidaturat e Aleancës për Shqiptarët për kryetarë komunash në Zgjedhjet Lokale të 15 tetorit. Sipas Kazës, ata do të respektojnë dhe mbështesin marrëveshjen për bashkëpunim midis PPD-së dhe Aleancës për Shqiptarët.

“Ne kemi biseduar edhe me sekretarin gjeneral, Arben Taravarin, i cili aktualisht është edhe Ministër i shëndetësisë, që ne do ta mbështesim përfundimisht partinë e Aleancës për Shqiptarët. Sepse jemi pjesë e asaj aleance që u nënshkrua me 19 mars të këtij viti. Pavarësisht se ka grimasa dhe dikush kundërshton, por qëndrimi jonë i prerë është që ta mbështesim Aleancën për Shqiptarët”, u shpreh për TV21, Hajredin Kaza, Kryetar i PPD-së.

Por, disa degë të PPD-së nëpër qytetet tjera nuk i binden vendimit të kryetarit Kaza. Nga Kryesia e PPD-së thonë se duke synuar mos-shpërndarjen e votës shqiptare, kanë vendosur që Kuvendi qendror i partosë të përkrahë kandidaturën e “Lëvizjes Besa” për kryetar të Komunës së Tetovës, Komunës së Çairit, Komunës së Zhelinës dhe aktivistët e saj do të jenë pjesë e listës zgjedhore dhe shtabit zgjedhor të kësaj partie.

“BESA është e hapur për të gjithë, të cilës në vazhdimësi i bashkëngjiten individ, organizata dhe anëtarë që e kanë kuptuar se është e vetmja parti që mbron më dinjitet interesat e shqiptareve. Njëjtë, siç na bashkëngjiten çdo ditë ekspertë të fushave të ndryshme, janë të mirëseardhur të gjithë ata që janë të bindur se ndryshimet e mëdha mund të bëhen vetëm me Lëvizjen BESA”, nga Lëvizja BESA.

Pas shpërbërjes së ish-Jugosllavisë u krijuan kushte për pavarësimin e vendit dhe vendosjen e një rendi të ri demokratik. PPD është partia e parë shqiptare në Maqedoni që u themelua më 15 prill të vitit 1990 nga kryetari i saj i parë Nevzat Halili. Në zgjedhjet e para shumëpartiake parlamentare të mbajtura në nëntor të vitit 1990, Partia për Prosperitet Demokratik mori 23 vende në Parlamentin e ri. PPD-ja ka marrë pjesë në të gjitha zgjedhjet e organizuara deri më tash dhe një dekadë e më tepër ka dominuar në skenën politike shqiptare në Maqedoni. Sot, pas 27 vjetësh ekzistencë, kjo parti po i thotë lamtumirë skenës politike në Maqedoni.