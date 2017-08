Princi i Arabisë Saudite zbarkon me jahtin luksoz në Durrës, ky është personaliteti shqiptar që do takojë

Princi i familjes mbretërore të Arabisë, Alwaleed bin Talal bin Abdulaim Al-Saud ka mbërritur me jahtet dhe anijet e tij luksoze në portin e Durrësit. Informacioni është bërë me dije nga Autoriteti Portual i Durrësit. Është mësuar se Al-Saud do të zhvillojë një takim me kryeministrin Rama.

Autoriteti Portual Durrës njoftoi se tre jahte u ankoruan në kalatat 1 dhe 4 paraditen e sotme, tre anije turistike luksoze me gjatësi 74-99 metra janë ankoruar sot paradite në kalatat 1 dhe 4 të portit më të madh të vendit.

Dy prej tyre, “Kingdom” dhe “Moonlight II” që kanë lundruar nga ishulli i Korfuzit (Greqi) drejt Durrësit u ankoruan rreth orës 11:30 në kalatën 4.

Pjesmarrës në grupin e mikpritësve, ambasadori i vendit tonë në Arabinë Saudite, Sami Shiba tha për APD, se në anije udhëton Lartësia e tij mbretërore.

Jahti “Kingdom” me gjatësi 74 metra ka flamurin e Arabisë Saudite dhe është regjistruar në portin e Jeddahut, ndërsa “Moonlight II” me gjatësi 77 metra është regjistruar në portin e Valletas me flamur maltez. Ndërkohë në kalatën 1 të portit të Durrësit qëndroi për disa orë jahti “Christina 0” me gjatësi 99 metra dhe flamur maltez. Jahti ishte nisur drejt Durrësit nga një prej porteve të Italisë.