Protesta në Sietëll dhe qytete të tjera amerikane kundër urrejtjes dhe racizmit

Protesta kundër urrejtjes dhe racizmit mbrëmë janë organizuar në Sietëll dhe qytete të tjera në SHBA, pas dhunës së të shtunës gjatë marshit të racistëve dhe neonacistëve në Sharlotsuil, në shtetin federal Virxhinia, transmetuan mediat amerikane.

Organizatorët kumtuan se qëllimi i protestave është që të dënohet fashizmi, si dhe presidenca e Trampit, e cila, sipas tyre, i ka lënë ithtarët e idesë për epërsi të racës së bardhë të ndjehen të inkurajuar.

“Njerëzit duhet të zgjohen dhe me guximin e nevojshëm të ngrihen kundër këtij krimi”, deklaroi Karlm Diks, lider i organizatës “Poshtë fashizmi”, i cili është organizator i protestave në Nju-Jork, San Francisko dhe qytete të tjera.

Në qendër të Sietëll janë mbledhur dhjetëra demonstrues dhe kundër-demonstrues. Me këtë rast erdhi edhe deri në përleshje me forcat e rendit. Policia me qëllim që ta shpërndajë turmën ka përdorur sprej piperi dhe shok granata. Janë arrestuar disa persona, nga të cilët janë konfiskuar shufra metalike.

Marsh të qetë protestues kishte edhe në Uashington, transmetoi TASS. Disa qindra persona janë deklaruar kundër dhunës, urrejtjes dhe marrëdhënies së lirshme të autoriteteve ndaj nacionalistëve. Disa nga pjesëmarrësit në duar mbanin transparente me mbishkrimin “Tramp është i barabartë me urrejtjen”.

Gjatë ditës së djeshme janë planifikuar protesta në Uinter Heven dhe në Tampa, në shtetin Florida dhe vende të tjera. Në Denuer disa qindra demonstrues janë mbledhur para statujës së Martin Luter King në parkun e qytetit, prej ku janë drejtuar ndaj asamblesë shtetërore. Në fort Kolins, në shtetin Kolorado, pjesëmarrësit në marshin antinacist brohoritën “Jo urrejtjes dhe frikës” dhe “T’i shtyjmë racistët sërish të turpërohen”.

Nga demonstruesit e tjerë,megjithatë, është kërkuar të largohen monumentet e konfederatës – problem që është arsyeja për përleshjen në Sharlotsuil.