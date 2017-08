PROTESTUESIT, PËRGJEGJËSI PËR ZJARRIN DHE HELMIMIN – (VIDEO)

Me moton “Mbrohu ose Helmohu”, sot në organizim të Shoqatës Ekologjike Eco Guerilla është protestuar para deponisë së egër në dalje të Tetovës.Organizatorët theksuan se kanë dalur për shprehur revoltën e tyre për shkak të mos pastrimit të deponisë që është një nga ndotësit më të mëdhenj pas Jugohromit. Arijanit Xhaferi tha se protesta është organizuar ndaj zjarrit masiv që kaploi këtë deponi të egër të shtunën.

“19 Gushti I vitit 2017 do mbetet në historinë e qytetit tonë si dita kur jetët dhe shëndeti I qytetarëve të Tetovës u vunë në rrezik, edhe përkundër paralajmërimeve të shumta jo vetëm nga ana jonë, por edhe nga shumë organizata, media dhe grupe të ndryshme. 19 Gushti I vitit 2017 do jetë dita kur procesi I vrasjes së ngadalshme të qytetarëve të Tetovës arriti kulmin. Dita kur u rrezikuan jetët e fëmijëve tanë, brezave të ardhshëm të këtij vendi. Do ishte e shëmtuar dhe kriminale nëse janë të vërteta dyshimet që kjo deponi u dogj për t’u përdorur si arenë politike dhe për qëllime parazgjedhore, ku u vu në rrezik jeta dhe shëndeti I qytetarëve të Tetovës për pozicionime brendapartiake ose ndërpartiake, apo për konflikte të biznes interesave të pista e të dyshimta”, deklaroi para protestuesve Arijanit Xhaferi, transmeton Televizioni Koha.

Ai më tej tha se do të kërkohet përgjegjësi për zjarrin dhe për ata që nuk e pastruan këtë deponi me kohë. Ai më tej nënvzoi se zjarri që ndodhi të shtunën ishte pasojë, sepse shkaku është vet deponia e cila ka qenë këtu për vite me rradhë, si pasojë e neglizhencës dhe mosinteresimit të autoriteteve për ta larguar atë.

“Kërkojmë urgjentisht nga institucionet kompetente që të nxjerin para drejtësisë personat përgjegjës të cilët përmes veprimeve të tyre kriminale e rrezikojnë seriozisht shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Gjithashtu, kërkojmë nga organet kompetente që të hetojnë edhe autoritet komunale, këto të sotmet dhe ato të kaluarat të cilat kanë kontribuar në ngritjen dhe rritjen e kësaj deponie. Pas Jugohromit, kanceri kryesor i ambientit per Tetovën është kjo deponi. Mllefi i qytetarëve ka arritur deri ne neveri për zvarritjen e zgjidhjes së këtij problemi dhe për këtë sot jemi këtu. Jemi të lumtur të shohim që ka nisur pastrimi i kësaj deponie, dhe ju garantojmë që do luftojmë deri sa të kemi fituar të drejtën tonë për mjedis të pastër jetësor. Do ju ndjekim hap pas hapi dhe dita ditës për tu siguruar që këto mbeturina që sot i largoni nga këtu do përfundojnë në vend adekuat, dhe nuk do shfaqin problem në ndonjë lokacion tjetër. Presioni dhe reagimi nuk do të ndalet sepse nuk mund të ndalim frymëmarrjen tone”, tha Xhaferi, transmeton Televizioni Koha.

Ndërkaq, më pas protestuesit kanë ngjitur edhe afishe me ligjin për mbrojtjen e ambientit në objektin e komunës së Tetovës për të rikujtuar autoritetet e komunës lidhur me pasojat nga ndotja që ndodh në Tetovë.Në orët e para të mëngjesitë të ditës së sotme ka filluar pastrimi I deponisë në Tetovë. Kryetarja e Komunës së Tetovës, Teuta Arifi tha se pastrimi i deponisë është rezultat i angazhimit permanent.

“Pastrimi i deponisë është në kordinim të plotë me planin për realizimin e punimeve të Komunës së Tetovës, i cili është një rezultat i një angazhimi permanent i Organeve Komunale për të gjetur zgjidhje afatgjate me menaxhimin e mbeturinave”, tha Arifi, transmeton Televizioni Koha.

Nga komuna e Tetovës noftojnë se me kërkesë të komunës së Tetovës dhe të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, janë akorduar 200 000 euro për pastrimin përfundimtar të deponisë së egër në Tetovë. /Tv Koha/