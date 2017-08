Realizim i dobët i projekteve për vetëpunësim

Realizim i vogël i Projektit me të cilin parashikohen masat për vetëpunësim me kreditim, për kreditimin e subjekteve juridike për hapjen e vendeve të reja të punës, për vetëpunësim me kreditim për të rinj deri në 29 vjeç dhe për kreditimin e subjekteve juridike për hapjen e vendeve të reja të punës për të rinj deri në moshën 29-vjeçare, vlerësoi Qeveria në seancën e djeshme.

Qeveria, siç njoftoi pres shërbimi i saj, e angazhoi Agjencinë për punësim në një fat prej 40 ditësh të përgatisë konkluzion dhe analizë me të dhëna të sakta dhe precize, të paraqitura në numra, që të kihet një pasqyrë për implementimin e deritanishëm në këtë projekt, thuhet në informacion.

Njëkohësisht është sugjeruar që Agjencia të shfrytëzojë një pjesë të mjeteve të planifikuara për përkrahjen e planeve qeveritare për ndryshimet dhe për ide të reja në këtë projekt.