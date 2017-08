Remenski: VMRO-ja ta zhbllokojë sjelljen e ligjeve për pagën minimale dhe të falimentuarit

Deputetët e VMRO-DPMNE-së të heqin dorë nga interesat e ngushta-partiake dhe nga propaganda partiake dhe të ndalojnë t’i bllokojnë vendimet ligjore për pagën minimale dhe për zgjidhjen e statusit të punonjësve të falimentuar, kërkoi në konferencën e sotme për shtyp deputetja e LSDM-së Frosina Remenski, në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

“Me diskutimet tuaja të kota në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për mbrojtje të krimit dhe ndërhyrjen e drejtësisë, ju drejtpërdrejtë e bllokoni miratimin e Ligjit për pagën minimale i cili do të mundësojë zgjidhje dhe përmirësim të standardit të mijëra familjeve të punëtorëve në Republikën e Maqedonisë. Edhe Ligji për sigurim material të personave të papunë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi dominuese të shtetit, në opinion i njohur si ‘Ligji për falimentim’ me të cilin do të zgjidhet agonia e gjatë ekzistenciale e këtyre bashkëqytetarëve tanë”, tha Remenski.

Me këto dy ligje, siç theksoi, mijëra punëtorë në industrinë e tekstilit dhe të lëkurës në Republikën e Maqedonisë do të kenë të garantuara të ardhura minimale prej 12.000 denarëve, në vend 9.000 denarë, gjegjësisht prej 7.596 denarëve të deritanishme, mjete të siguruara në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë do të marrin rreth 3.000 punonjës të cilët ishin të paktën 15 vjet në marrëdhënie të punës në ndërmarrjet me pronësi dominuese të shtetit dhe punëtorët të cilëve iu është ndërprerë marrëdhënia e punës në ato ndërmarrje në bazë të falimentimit, likuidimit ose tepricës teknologjike (për periudhën nga viti 1995 deri në 31 dhjetor të vitit 2016).