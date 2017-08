Rita Ora kënaqet në veshjen me fytyrë të Paris Hiltonit (Foto)

Bukuroshja shqiptare, Rita Ora, gjithnjë shfaqet atraktive.

Ylli me renome botërore ka publikuar një foto ku shfaqet me mini fund i cili ka fytyrë me Paris Hiltonin.

“Gjithmonë @Parishilton”, ka shkruar Rita në postimin e saj në Instagram.

Rita Ora së fundmi po punon me Ed Sheeran për albumin e saj të ri.

Ajo ka performuar me të në një sesion akustik së fundmi.