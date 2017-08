Rrëfehet Justin Bieber, pasi i zhgënjeu mijëra fansa me gjestin e tij

Një javë më parë pop ylli kanadez, Justin Bieber anuloi 14 koncertet e mbetura në turneun e tij aktual botëror.

Bieber zgjodhi rrjetin social Instagram që të thyej heshtjen rreth arsyes se pse anuloi turneun. Ai falenderon fansat e tij për eksperiencën e mrekullueshme që ka përjetuar në këtë turne për 18 muaj rresht.

Pasiguria në vetëvete, lidhjet e dështuara ishin disa nga arsyet pse Justin nuk ishte në gjendje të vazhdonte pjesën e mbetur të koncerteve .

"Unë jam i vetëdijëshëm se asnjëherë nuk do të jem perfekt dhe do të vazhdoj të bëjë gabime diçka që nuk do e bëjë është të ndihem i turpëruar nga gabimet e mia, por do të mësoj nga ato " shkruan ndër të tjera Bieber.