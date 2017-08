Sekretet e Zonjave të Para, njëra lesbike e tjetra e alkoolizuar

Detyra e Presidentit rëndon kandidatin për këtë post jo vetëm në lidhje me drejtimin e shtetit, por edhe për jetën personale. Skandalet nuk janë aspak të mirëpritura për të zgjedhurin e popullit, e këtu përfshihen: tradhëtia, veset, dhuna, mashtrimi e shumëçka tjetër.

Zonjat e Para, edhe pse jo të lidhura drejtpërdrejtë me udhëheqjen, kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në figurën e partnerit lider. Kështu, ka qelluar shpesh që publiku të preferojë vetëm një nga dy personalitetet, siç është rasti i Melania dhe Donald Trump.

Ashtu sikurse çdo personazh tjetër i njohur, edhe familjet presidentore kanë sekretet e tyre, për të cilat do të jepnin gjithçka, vetëm që të mos zbuloheshin në sytë e masës. Më poshtë do t’ju listojmë 8 sekretet e Zonjave të Para amerikane, me të cilat do të mbeteni me gojë hapur:

1. Nensi Reagan e kaloi jetën duke u drejtuar nga astrologjia.

2. Betty Ford ishte e alkolizuar.

3. Jackie Kennedy ishte e apasionuar pas duhanit.

4. Edith Wilson drejtoi vendin nën petkun e të shoqit.

5. Eleanor Roosevelt ishte lezbike.

6. Helen Herron pësoi atak dhe mësoi të fliste sërish.

7. Florence Harding ishte kundër ndalimit të duhanit.

8. Mary Todd Lincoln ishte e çmendur pas pazarit