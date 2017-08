Sela zgjeron Aleancën. Ndiqeni video konferencën e plotë

Lideri i ASH-së, Ziadin Sela një konferencë përmesi dha një sihaqir të mirë për shqiptarët.

“Do të njoftojmë bashkimin me Hisni Shaqirin dhe partinë që ai përfaqëson dhe gjithashtu bashkimin me sektorin civil, është këtu Valon Kurtishi, si përfaqësues i disa shoqatave. Misioni jonë është që së bashku me Unitetit të bashkojmë rreth vetes sa më tepër popull.

U bëjë apel të shqiptarëve që të bëhen pjesë e kësaj Aleanca që misionin që kemi marrë përsipër ta cojmë deri në fund”, deklaroi Sela, njofton agjencia e lajmeve INA.

Edhe, lideri i BDK-së, Hysni Shaqiri tha se, shqiptarët duhet të bashkohen për të fuqizuar votën shqiptare drejtë zgjidhjes së kauzës shqiptare në Maqedoni.