Serbia tërheq diplomatët nga Maqedonia – (VIDEO)

I gjithë personeli i Ambasadës së Serbisë në Shkup sot është tërhequr për konsultime në Beograd. Një dokument me përmbajtje të këtillë ka pranuar Ministria e Jashtme e Maqedonisë, por në të nuk janë theksuar arsyet e tërheqjes së diplomatëve serbë. Nënkryetari i parë i Qeverisë dhe ministër i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq sot deklaroi se “Beogradi do t’i ndërmarrë të gjitha masat që t’i mbrojë interesat serbe në Maqedoni dhe në të njëjtën kohë do t’i rishqyrtojë aftësitë dhe kapacitetet për kryerjen e punëve të Ambasadës në Shkup në kushtet aktuale”.

“Veçmë javën e ardhshme, pas mbledhjeve që do t’i kemi këtu dhe bisedat me presidentin Aleksandar Vuçiq, një pjesë e personelit të Ambasadës do të kthehet në Shkup, ndërsa ambasadori do të kthehet më vonë kur do t’i kryejmë të gjitha konsultimet që duhet t’i bëjmë këtu në Beograd”, thotë Daçiq, transmeton Televizioni Koha.

Sipas tij, të punësuarit në Ambasadën e Serbisë në Maqedoni janë tërhequr pasi “padyshim me dëshmi të qarta u konfirmua veprim i përforcuar ofensiv ndaj Republikës së Serbisë”, ku, siç thotë, “është i pranishëm edhe faktori i huaj.Presidenti serb Aleksandar Vuçiq deklaroi sot se organet kompetente serbe konfirmuan dhe vërtetuan se kundër Serbisë është bërë veprimtari kundërzbulimi dhe se për këtë arsye është tërhequr personeli nga Ambasada serbe në Maqedoni.

“Organet tona kompetente konfirmuan dhe parashtruan argumente për veprimtari kundërzbulimi kundër institucioneve të Serbisë”, deklaroi Vuçiq para gazetarëve, përcjellë Televizioni Koha.

Ai rekomandoi se megjithatë Serbia do të vazhdojë që të kultivojë marrëdhënie miqësore me Maqedoninë.Nw njw reagim tw qveerisw sw Maqedonisw thuhet se Republika e Maqedonisë zhvillon marrëdhënie miqësore me të gjitha vendet. Kur ekzistojnë çështje sensitive të hapura midis dy fqinjëve tanë. Qeveria e RM-së gjithmonë i ndjek interesat e shtetit të bazuara në parimet e fqinjësisë së mirë dhe avancimit të bashkëpunimit rajonal, neutralitetit dhe mos përzierjes në kontestet midis vendeve”, thuhet në njoftimin e Qeverisë së RM-së.

“Lidhur me votimin e anëtarësimit të Kosovë në UNESKO Qeveria e RM-së do ta ketë parasysh pozicionin e shumicës së vendeve anëtare të BE-së”, citohet në njoftimin e Qeverisë së Maqedonisë, transmeton Televizioni Koha.

Qeveria e Maqedonisë ka përgatitur propozim për përkrahjen e anëtarësimit të Kosovës në UNESKO dhe kjo është një nga arsyet për të cilat Ministria serbe e Punëve të jashtme i ka tërhequr personelin e Ambasadës në Shkup në konsultime urgjente”, raportoi “Sputnik” duke iu referuar burimeve të veta, të mirë informuara. /Tv Koha/