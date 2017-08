Shqipëria dhe Maqedonia do të shkëmbejnë politika lehtësuese për një klimë sa më të favorshme në të gjitha fushat me interes të përbashkët

Ministri për Investime të Huaja, Ramiz Merko, nga sot e deri më 4 gusht do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Shqipëri, gjatë të cilit do të ketë të ketë takime me kryetarin e Shqipërisë, Ilir Meta, me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, me përfaqësues të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë si dhe me disa nga sipërmarrësit në Shqipëri,

Nga kabineti i Merkos kumtohet se, vizita është në kuadër të krijimit të një zone të përbashkët ekonomike rajonale, të mbështetur nga Samiti i Triestës që u mbajt në korrik 2017, e cila do të shërbejë si një mundësi oër qeverinë dhe biznesin shqiptar për t’u njohur me modelin e ri të Maqedonisë të të bërit biznes, si dhe me politikat lehtësuese që zbaton qeveria në kuadër të përmirësimit të klimës së biznesit.

Për zyrën Ndërkombëtare ‘FM Consulting’ këtko takime mes përfaqësuesve të të dy qeverive, por edhe të biznesit, janë shembulli më i mirë sesi Maqedonia dhe Shqipëria duhet të zhvillojnë më tej bashkëpunimin për të forcuar pozitat e tyre.

Poashtu nga Zyra thuhet se kjo politikë në mes dy vendeve do të garantojë më shumë konkurrencë dhe një klimë sa më të favorshme për sipërmarrjen në të gjitha fushat me interes të përbashkët, si industria, turizmi, etj, informohet nga kabineti i Merkos.