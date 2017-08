Shqipëria në alarm, avionë nga Greqia dhe Italia për shuarjen e zjarreve

Vendi jonë është zhytur në një situatë kritike për shkak të flakëve që kanë përfshirë të gjithë vendin.

Burime nga Ministria e Jashtme konfirmojne se Ministri Bushati ka kontaktuar me homologun e tij grek dhe i ka kerkuar ndihme Greqise per avion per shuarjen e flakeve.

Mesohet se pas bisedes ai ka marre mbeshtetjen e homologut te vendit fiqnj. “Duke siguruar mbeshtetjen e tyre do te nisen 2 avion zjarrfikes nga Korfuzi per te ndihmuar perpjekjet e zjarrfikeseve shqiptare”- njofton ministria.

Pas bisedes me Kotzias, Bushati kerkon ndihme nga nje tjeter homolog. Ai i ka kerkuar ndihme homologut te tij italian Angelino Alfano.

Burime te Ministrise se Jashtme konfirmojne se pas bisedes me Minstrin e Jashtem grek Kotzias, Bushati ka siguruar edhe ndihmen e shtetit italian.

Mesohet se sonte Italia do te nisin avionet e tyre zjarrfikes, nga Puglia.