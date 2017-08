​Shumica e serbëve mbështesin dialogun me Kosovën

Shumica e qytetarëve serbë mendojnë se problemet mes Serbisë dhe Kosovës duhet të zgjidhen, me apo pa ndërhyrjen e BE-së.

Ky opinion është rezultat i një sondazhi të kryer së fundmi nga Ministria e Integrimit Europian në Serbi.

Anketa tregon se 59 për ind e qytetarëve serbë vlerësojnë se dialogu me palën kosovare është i nevojshëm, pavarësisht përfshirjes së BE-së. Sidoqoftë, përqindja e qytetarëve që mbështesin këtë dialog ka pësuar rënie në krahasim me të kaluarën. Në dhjetor 2013, 70 për qind e qytetarëve e mbështesnin dialogun. Kjo mund të shpjegohet nga fakti që marrëveshja e parë e arritur mes Prishtinës dhe Beogradit, mbi parimet e qeverisjes dhe normalizimin e marrëdhënieve, në vitin 2013, përbën një gur kilometrik në marrëdhëniet mes dy vendeve. Sondazhi i fundit tregon gjithashtu se për qindja e njerëzve që nuk mbështesin negociatat u rrit deri në 30 për qind. Por kjo mund të shpjegohet me faktin se prej kohësh bisedimet e ndërmjetësuara nga Brukseli kanë hyrë në një ngërç.