Skandal: Zëdhënësi i Zaevit thotë se BDI ka faj për diskriminimin e mbrëmshëm të shqiptarëve

Maqedonia dje priti dy gjigantët evropian për ndeshjen e Superkupës evropiane, Real Madrid dhe Manchester United. Ishte ditë historike për shtetin dhe për tifozët që ishin prezent në stadium si kurrë më parë. Por, para ndeshjes pati një element diskriminimi për shqiptarët e Maqedonisë.

Vallet maqedonase, veshjet kulturore dhe të vjetra të popullit maqedonas në vend, flamuri shtetëror verdhë e kuq dhe muzika tradicionale maqedonase mbrëmë u prezentuan para 30 mijë tifozëve në stadiumin Telekom Arena në Shkup. Gjithashtu dhe nëpërmjet ekraneve ky realitet i fshehur i organizatorëve u prezentua para më shumë se 1 miliardë shikuesve nga e gjithë bota, shkruan Telegrafi Maqedoni. Shqiptarët u shfaqën të diskriminuar para botës.

Telegrafi Maqedoni ka kërkuar përgjigje edhe nga Qeveria e Maqedonisë rreth këtij diskriminimi dhe është marrë përgjigje, ku thuhet se ideja artistike e kësaj finale është bë nga qeveria e kaluar, pjesë e së cilës siç dihet ishte edhe BDI.

”Qeveria e Republikës së Maqedonisë nuk ka qenë pjesë e konceptit artistik të Superkupës së UEFA-s. Ideja artistike është bërë nga qeveria e kaluar dhe nga Federata e Futbollit të Maqedonisë (FFM) si organizator. Qeveria e re e ka mbështetur teknikisht organizimin e Superkupës së Evropës. Shprehim keqardhje që FFM-ja si organizator nuk i ka vënë vëmendje konceptit multietnik të shtetit tonë” thotë Mile Boshnjakovski, zëdhënës.

Përndryshe, Telegrafi Maqedoni ka kontaktuar edhe nënkryetarin shqiptar të FFM-së, Muhamed Sejdini i cili ka thënë se deklaratë do të jep kur të njihet me stafin e Telegrafit në Maqedoni.

Dhe kjo ka bërë që mos mungojë reagimi shqiptar, nga e njëjta fushë, kultura, tradita, folklori.

Janë dy ansamblet më të vjetra dhe më të njohura shqiptare në Maqedoni, “Emin Duraku”, dhe “Ibe Palikuqi”, të cilat e prezantojnë Maqedoninë kudo dhe kurdo në arenën ndëkombëtare. Por ja që në vendin e tyre, ata u injoruan. Ndodhi kjo me shtetin e tyre dhe i cili mbahet në këmbë prej tyre

Sipas kryetarit të ansamblit “Emin Duraku”, Fadil Zeneli, ansamblet shqiptare përfaqësojnë denjësisht shtetin e Maqedonisë nëpër gjitha festivalet ndërkombëtare me flamur dhe shenjat që e simbolizojnë këtë shtet, ndërsa si kundërshpërblim morrën qasjen diskriminuese të organizatorëve të ndeshjes së Superkupës.

“Unë si kryetar i njërës nga ansamblet më të vjetra dhe më të mira të Republikës së Maqedonisë me dëshpërim të madh po pyes: Para se të fillojë ndeshja e Superkupës, me një koreografi të përbashkët kanë luajtur valle katër ansamble maqedonase dhe asnjë ansambël shqiptar. Pse nuk morrëm asnjë ftesë që të jemi pjesë e programit të përbashkët dhe të tregojmë që po ndërtojmë një jetë dhe shtet multietnik? Ndryshe, ne si ansambël shqiptar kudo që shkojmë në festivale ndërkombëtare, e përfaqësojmë Republikën e Maqedonisë me flamur, emër dhe gjitha shenjat e një shteti”, tha Zeneli për tesheshi.com.

Nga ana tjetër, Kenan Jahja, kryetar i ansamblit shqipëtar “Ibe Palikuqi” nuk habitet me qasjen diskriminuese të organizatorëve, pasi sipas tij kjo nuk është hera e parë ku ansamblet shqiptare nuk përfillen, edhe përkundër suksesit të lartë në festivale ndërkombëtare.

Në stadiumin “Filipi II-Arena”, para 1 miliardë shikuesve