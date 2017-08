Skivi sëmuret rëndë, anulon të gjitha koncertet (Foto)

Mbrëmjet e njëpasnjëshme muzikore të artistëve tanë, bëjnë që nganjëherë tu keqësohet shëndeti.

Pas Flori Mumajesit, i cili tregoi që po detyrohet të anulojë koncertet për shkak të një lëndimi në kraharor, është reperi Skivi ai të cilit iu keqësua shëndeti, shkruan lajmi.net.

Ai ishte paraparë që mbrëmë të performonte bashkë me Neki Emrën në Obiliq, por nuk mundi ta realizonte performancën atje.



“Po me vjen keq sonte per shkaqe shendetsore smuj me performu sonte ne Obiliq. Më nevojitet pushim, shihemi te shtunen.” shkruan Skini në Instagram.