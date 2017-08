Sozia e Selena Gomez i konfuzon të gjithë (FOTO)

Sofia Solares, ka ngjashmëri te frikshme me Selena Gomez. D

Sofia jeton në Meksikë dhe e ka të qartë që ngjan shumë me yllin e muzikës, madje është fanse e madhe e saj. “Më pëlqen shumë Selena Gomez dhe jam fanse e saj dhe sigurisht do të ishte ëndërr nëse ajo do ta njihte ekzistencën time dhe do më përkushtonte disa sekonda për të më shkruar diçka,” ka treguar Sofia në një intervistë për E!News. Megjithatë me shumë gjasa Selena mund ta ketë parë.

Sofia numëron 219 mijë ndjekës në Instagram dhe në çdo foto të saj njerëzit i bëjnë tagg të dashurës së The Weeknd, të befasuar nga ngjashmëria e të dyjave.