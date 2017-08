An injured person is treated in Barcelona, Spain, Thursday, Aug. 17, 2017 after a white van jumped the sidewalk in the historic Las Ramblas district, crashing into a summer crowd of residents and tourists and injuring several people, police said. (AP Photo/Oriol Duran)

Spanja sërish nën frikën e terrorit, parandalohet sulm tjetër, vriten 5 terroristët Parandalohet një tjetër sulm terrorist në Spanjë, pas atij të Barcelonës ku mbetën të vrarë 13 persona dhe u plagosën dhjetra të tjerë. Mediat ndërkombëtare raportojnë se 5 persona në qytetin bregdetar Cambrils, 120 km larg Barcelonës, kishin planifikuar që të bënin një atentat sërish me furgon, por fatmirësisht policia ndërhyri në kohë. Policia arriti të vriste 5 persona pas shkëmbimit të zjarrit, të cilët dyshohet se ishin terroristët. Pas të shtënave me armë në qytetin në jug të Barcelonës, të plagosur mbetën 7 persona, mes tyre edhe një polic. Sipas policisë spanjolle disa prej të dyshuarve kishin veshur brez me eksploziv, ndërsa shumë qytetarë për t’i shpëtuar sulmit kaluan me shpejtësi në zonën e plazhit. Autoritetet pohojnë se sulmi në Cambrils, që ndodhir rreth orës 1 të natës me orën lokale, është i lidhur me sulmin terrorist në Barcelonë që tronditi ditën e djeshme. I njëjti episod ndodhi dje në qytetin spanjoll. Fill pas ngjarjes së rëndë, Shtetit Islamik (ISIS) mori përgjegjësinë e sulmit në sheshin ‘Katalunja’ në Barcelonë, ku mbetën të vdekur 13 persona dhe mbi 100 të tjerë u plagosën. Dy orë pas ngjarjes një i dyshuar u qëllua për vdekje nga policia, ndërsa një maroken i identifikuar me emrin Driss Oukabir, shoferi që kishte marrë qira furgonin, i cili jetonte prej 20 vitesh në Spanjë është shpallur në kërkim. Ndërkohë media që administrohet nga militantët islamike, ‘Amaq News’ raporton se ISIS ka marrë përgjegjësinë e sulmit dhe se ata që kryeni sulmin janë ushtarë të Shtetit Islamik, por nuk jepen detaje mbi shkaqet dhe motivet. Related Share Facebook

