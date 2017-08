Taylor Swift përmbys rekordin e YouTube me videon e “Look What You Made Me Do” (VIDEO)

Taylor Swift ka përmbysur një tjetër rekord me këngën e saj “Look What You Made Me Do”. Këngëtarja 27-vjeçare arriti 28 milionë shikime të habitshme me videon në 24 orët e para të publikimit.

Rekordi u mbajt më parë nga Adele për këngën e saj “Hello”, e cila grumbulloi 27.7 milionë shikime në 2015.

Swift e hodhi videon në MTV Video Music Awards në natën e së dielës, pavarësisht se nuk ishte e pranishme.