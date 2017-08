Barcelona's Argentinian forward Lionel Messi celebrates after scoring during the Spanish league Clasico football match Real Madrid CF vs FC Barcelona at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 23, 2017. / AFP PHOTO / OSCAR DEL POZO (Photo credit should read OSCAR DEL POZO/AFP/Getty Images)

"THE SUN": MESSI LARGOHET NGA BARCELONA, JA KU PO SHKON Babai i Lionel Messit dhe sheikët e Manchester Cityt kanë nisur negociatat që verën e ardhshme të transferojnë yllin e Bacelonës në "Etihad Stadium". Lajmin e largimit të fituesin për 5 herë të "Topit të Artë" e ka bërë të ditur prestigjiozja "The Sun". Media britanike shkruan se babai i Messit, Jorge, tashmë ka nisur kontaktet me Pep Guardiolan dhe drejtorin sportiv të Cityt, Txiki Begiristain. Megjithatë kjo lëvizje e Lionel Messit vazhdon të jetë shumë e paqartë pasi sulmuesi argjentinas ka kontratë me Barcelonën deri në fund të këtij sezoni. Messi ka thënë më herët se do të vazhdojë kontratën me Barcelonën por deri tashmë nuk ka asnjë zyrtarizim. Pas largimit të Neymarit, Barcelona rrezikon të pësojë një tjetër goditje të rëndë, botërisht Messi cilësohet si emblema e katalanasve.

