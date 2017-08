Tri ditët e lirisë shqiptare në Shkup

Rreth 30 000 kryengritës shqiptarë, më 12 gusht të vitit 1912 u futën në qytetin e Shkupit.

Kryengritësit u pritën me një entuziazëm shumë të madh. Pleqësia e “Klubit Shqip”, së bashku me orkestrën “Zana Malit”, doli për t’i pritur në hyrje të qytetit dhe në stacionin e trenit.

Orkestra luajti me muzikë vargjet:

“Zgjidhni Shqiptarë, bajrakun.

Tesh në luftë burija na thrret.

Me derdhë për dhe t’one gjakun.

Tesh pushka po na pret…”.

Orkestra ka luajtur dhe shumë pjesë të tjera atdhetare, si “Pesqind vjetë rresht gjimove o Shqipni”, “Këngën e Alfabetit”, “Për Mëmëdhenë” etj

TRI DITET E LIRISE SHQIPTARE NE SHKUP

“…Gjate atyre tri ditve,Shkupi ishte teresisht ne duart e tyre.Njerezit e tyre shetitnin lirshem neper rruge me arme ne duar dhe e gjithe popullata serbe,te krishteret dhe te huajt ne Shkup kujtonin se u kishte ardhur dita e fundit.

Rrefimin e ketyre ngjarjeve e degjova nga burime te ndryshme dhe vecanerisht nga Konsulli i Serbise,nje njeri shume serioz,por qe nuk ishte ne anen e shqiptareve,si edhe mund ta imagjinoni.Gjate atyre tri ditve sikush ka pritur te shperthente nje furri dhe qyteti te mbulohej ne zjarr e gjak.

MIREPO,NE FUND,NUK NDODHI KURRGJE,ASNJE AKT BANDITIZMI,ASNJE VJEDHJE,ASNJE VRASJE..”

..

Burimi:

(Nga Shpëtim Sala, Studiues. President i QMKSH – Tiranë)