“UÇK” e shkruar mbi asfalt në mes të rrugës në Gjermani (Foto)

“UÇK” është shkruar me shkronja të mëdha me bitum mbi asfaltin në një rrugë në Bad Tölz të landit gjerman të Bavarisë.

Dhe kjo ka shërbyer si motiv për një artikull të publikuar në gazetën Merkur, në të cilën gazetari ngre shqetësimin nëse ky mbishkrim duhet trajtuar si mesazh politik i dënueshëm apo vetëm si një kundërvajtje.

Mund të mos jetë ashtu, por duket sikur punëtorit të rrugës i ka tepruar pak bitum dhe me të ka shkruar mbishkrimin në fjalë, thuhet në artikull.

Në fakt aty ka qenë duke u bërë mbyllja e gropave që janë shkaktuar me prishjen e asfaltit por “dikush e ka shfrytëzuar rastin për të përhapur një mesazh politik”, transmeton albinfo.ch. Në mes të pistës ku kalojnë automobilat, shpërthen në rreth një metër gjerësi mbishkrimi “UÇK”.

Në kërkim të përgjigjes nëse një veprim i tillë është i dënueshëm si akt politik ose jo, gazeta citon zëvendësshefin e policisë së qytetit, i cili thotë se gjëra si kjo janë normale në qytete të mëdha, qofshin grafitë në mure ose në rrugë sikur në rastin më të ri.

“Këtu bëhet fjalë hë për hë për shkaktim dëmi material”, pra jo për vepër penale të natyrës politike, siç do të ishte në rast se do të vizatohej ndonjë kryq nazist ose ngjashëm, përcjell albinfo.ch. Për shenjat naziste parashihet dënim me deri në tri vite burg ose me gjobë.