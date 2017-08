Vdekja e tre foshjeve në Shkup, komisioni del me deklaratë zyrtare

Komisioni i formuar nga Ministria e Shëndetësisë në lidhje me vdekjen e tre foshnjeve (trinjak) gjatë javës së kaluar, ka dalë me informacione rreth të gjithë procesit.

”Komisioni ka konstatuar se bëhet fjalë për shtatëzani e rrezikut të lartë dhe lindje me pjelluri të disafishtë, e ndjekur pastaj me trajtim me insulinë përshkak diabetit, shtypje të lartë të gjakut tek lehona, gjë që ka çuar deri në lindje të parakohshme të fëmijëve (lindje e parakohshme-në javën e 28-të) dhe peshë të vogël të fryteve pas lindjes, nën 1000 gram. Të gjithë këto rreziqe e kanë vështirësuar lindjen e foshnjeve të posalindura dhe e kanë rritur nivelin e morbiditetit tek të njejtët.” thuhet në mes tjerash në këtë komunikatë zyrtare të këtij komisioni.

”Komisioni, pas bisedës me personelin dhe shikimin e dokumentacionit, vërteton se është punuar sipas rregullave dhe protokolit mjekësor , për shtatëzanitë e rrezikshme.” thuhet mes tjerash.