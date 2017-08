Vetëndizet vetura e mërgimtarit – (VIDEO)

Të shtunën mbrëma në dalje të fshati Zherovjan për në fshatin Radiovcë, është vetë-ndezur në lëvizje vetura e tipit “BMW”, me targa të Gjermanisë, pronë e 45-vjeçarit me iniciale I.I nga Tenova. Pronari i veturës me inicialet I.I fillimisht ka nuhatur një erë të rëndë tymi, pas çka ka ndaluar veturën dhe me disa shishe uji ka tentuar që të shuaj zjarrin, më pas në shurrjen e këtij zjarri janë kyçur edhe disa persona të tjerë. Për një kohë të shkurtër zjarri është lokalizuar. Është kryer hetim në vendngjarje dhe po punohet në vërtetimin e shkaqeve për shpërthimin e zjarrit në këtë veturë si dhe dëmi i shkaktuar material. /Tv Koha/

Related