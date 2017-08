VMRO: LSDM-ja po shkatërron sistemin shëndetësor

VMRO-DPMNE-ja përmes kumtesës së rregullt të ditës së sotme akuzon pushtetin për skandale në sistemin shëndetësor. Sipas partisë opozitare sistemi shëndetësor po merr dimensione shqetësuese për nevojat dhe shëndetin e qytetarëve.

“Papërgjegjësia e Qeverisë së LSDM-së po futet nga skandali në skandal. Masakra në sistemin shëndetësor që po bën LSDM-ja e paaftë, po merr dimension shqetësues mbi nevojat dhe shëndetin e qytetarëve. Deri tani LSDM-ja ka arritur në mënyrë joligjore të shkarkojë 60 drejtorë, me çka ka prishur profesionalizmin dhe funksionimin e sistemit shëndetësor”, thonë nga VMRO-DPMNE.

Sipas kësaj partie karaketristikë e drejtorëve të rinj të emëruar janë marrja e ryshfetit, mashtrimet, menaxhimet kriminale dhe keqpërdorimet.

Nga VMRO-DPMNE thonë se LSDM-ja do të ballafaqohet me përgjegjësi politike në zgjedhjet lokale dhe do të deligjitimohet nga ana e qytetarëve.