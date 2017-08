Xhaferi: Marrëveshja e Ohrit dhe parimet e saj mënyra e vetme për zhvillimin dhe avancimin e demokracisë

Nën përkujdesjen e e zëvendëskryeministrit Hazbi Lika dhe kryetarit të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë Talat Xhaferi mbrëmë u shënua 16 vjetori i nënshkrimit të Marrëveshjes së Ohrit, e cila i dha fund konfliktit të armatosur të vitit 2001 në Maqedoni dhe vendosi kornizë për bashkëjetesë ndëretnike.

Në fjalën e tij para të pranishmëve kryetari i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë Talat Xhaferi e cilësoi Marrëveshjen e Ohrit si dokument të rëndësishëm të paqes në shtetin tonë dhe të pajtimit mes qytetarëve të Maqedonisë i cili u përpilua dhe u nënshkrua me vullnetin politik dhe me lehtësimin nga ndërkombëtarët.

Ai shprehu falënderime për bashkësinë ndërkombëtare për përkrahjen që akoma në mënyrë të pashtershme vazhdon t’ia japë Maqedonisë.

“Qëllimi i këtij dokumenti të paqes ishte dhe akoma është promovimi i shoqërisë paqësore dhe harmonike, si edhe zhvillimi i një shoqërie qytetare ku respektimi i identitetit etnik dhe mbrojtja e interesave të të gjithë qytetarëve do të jenë primare. Ky dokument, siç e ka edhe vetë emrin, ishte vetëm një bazë, kornizë mbi të cilën u bënë ndryshimet kushtetuese dhe reformat ligjore të cilat zbatimin e vet e gjejnë në fushën e decentralizimit, përfaqësimit të drejtë, procedurave votuese të veçanta parlamentare me të cilat mbrohen etnitë që nuk janë shumicë nga mbivotimi, në fushën e arsimimit, përdorimin e gjuhës, simboleve, shprehjen e identitetit kulturor dhe etnik si edhe masat për zbatimin e këtyre ndryshimeve”, tha më tej Xhaferi.

Ai përmendi se me kalimin e viteve, me përkrahjen e Qeverisë, të Parlamentit, janë bërë një sërë ndryshimesh në këtë drejtim.

“Gjatë kësaj periudhe, jo çdoherë çdo gjë ka rrjedhur lehtë dhe pa pengesa, Jo çdoherë kemi hasur në mirëkuptim, qoftë nga njëra palë, qoftë nga pala tjetër por, është vazhduar dhe do të vazhdohet për arsye se Maqedonia alternativë tjetër nuk ka”, tha Xhaferi duke theksuar se Marrëveshja e Ohrit dhe parimet e saj janë mënyra e vetme me të cilën në shtetit tonë do të zhvillohet dhe do të avancohet demokracia, do të respektohet karakteri multietnik dhe të gjithë qytetarët do i gëzojnë të gjitha të drejtat në mënyrë të barabartë.

“Që kjo të jetë kështu, nevojiten politikanë vizionarë, me përgjegjësi të madhe dhe vullnet të fortë politik. Politikanë që i bashkojnë e jo që i përçajnë bashkëqytetarët e vet. Është vështirë por detyra jonë është që të punojmë dhe ta meritojmë besimin që na e kanë dhënë qytetarët. Dhe besoni se ia vlen, ia vlen për gjeneratat e sotme, ia vlen për gjeneratat e ardhshme dhe për ato pas tyre”, përfundoi fjalën e tij kryetari i Parlamentit, Talat Xhaferi.