Zaev: Ligji për përdorimin e gjuhëve është në përputhshmëri me Kushtetutën

“Ligi për gjuhët e avancon shfrytëzimin e gjuhëve të të gjithë komuniteteve. Të gjitha dispozitat në zgjidhjen e ligjore janë në përputhshmëri me nenin 5 të Kushtetutës. Pakon e dërgojmë për miratim në Kuvend, ndërkaq pasi të miratohet e dërgojmë në Komisionin e Venedikut”, deklaroi kryeministri Zoran Zaev në konferencën e sotme për shtyp në Ohër.

“Me ligjin për gjuhë do të zgjerohet përdorimi i gjuhës zyrtare që e flasim së paku 20% e qytetarëve, që do të thotë se në institucione, do të flasin në gjuhën e tyre”, tha Zaev.

Zaev shtoi se gjuha e parë zyrtare është gjuha maqedonase dhe shkrimi i saj cirilik.