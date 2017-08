Zëvendëskryeministri Osmani për vizitë në Gjermani

Zëvendëskryeministri i Qeverisë përgjegjës për Çështje Evropiane z. Bujar Osmani sot për vizitë pune qëndron në Berlin, Republika Federale e Gjermanisë.

Gjatë ditës së sotme, Zëvendëskryeministri Osmani do të realizojë takime me Mihail Rot, Ministër Shtetëror për Evropë në Ministrinë Federale për Punë të Jashtme dhe Andreas Gis, Drejtor për bashkëpunim zhvillimor, në Ministrinë për Ekonomi dhe bashkëpunim zhvillimor të Gjermanisë.

Reformat lidhur me procesin e integrimit evropian të Maqedonisë, në veçanti dinamika e realizimit të masave të Planit 3-6-9, si dhe mundësitë për mbështetjen gjermane lidhur me zbatimin e tyre do të jetë fokus i bisedimeve. Në takime do të diskutohet edhe procesi i Berlinit si dhe zbatimi i masave nga Agjenda për lidhshmëri që janë të rëndësisë së veçantë për avancimin e mëtutjeshëm të bashkëpunimit rajonal, si segment i rëndësishëm për procesin e aderimit në BE.

Sot, në kuadër të vizitës në Berlin, Osmani do të takohet edhe me Dr. Kristof Bejer, nënkryetar i Këshillit Drejtues të GIZ-it si dhe me përfaqësues të Fondacionit Konrad Adenauer dhe Fondacionit Fridrih Ebert.Transmeton Koha.