30 mijë votuesit, s’janë më pengesa për partitë

30 mijë votuesit e fshirë nga lista zgjedhore para zgjedhjeve parlamentare të 11 dhjetorit, nuk paraqesin problem për LSDM-në edhe tani në prag të zgjedhjeve lokale. Tashmë disa ditë, partitë kanë mundësinë që të shqyrtojnë gjendjen e listës zgjedhore dhe të parashtrojnë vërejtjet e tyre, por gjatë këtij procesi, nuk do t’u kontestohet e drejta e votës rreth 30 mijë votuesve, kryesisht shqiptarë me punë dhe qëndrim të përkohshëm jasht vendit.

Ju e dini që marrëveshja që u arrit dhe që u inkuadrua në Kodin Zgjedhor nënkuptonte, për fat të keq, vetëm një fshirje të shkurtër të këtyre personave nga lista zgjedhore. Megjithatë janë bërë kontrolle dhe cështja kyce është se filluam me procesin e ndërtimit të regjistrit të popullsisë që realisht do të na e zgjidhë këtë çështje për një afat më të gjatë. Tani afatet ishin të tilla. Do të ishte shumë keq dhe supozoj se do ta keqpërdorte edhe opozita nëse rregullat e lojës ndryshonin pak para zgjedhjeve- deklaroi Radmilla Shekerinska, LSDM.