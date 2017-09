A është Toka e ndjeshme ndaj vrimave të vogla, të zeza?

Universi mund të mbushet me vrima të lashta të zeza, të cilat kalojnë afër nesh çdo rreth 1000 vjet. Vrimat e rregullta të zeza, të cilat formohen kur një yll mjaft i madh të pësojë kolaps në veten e vet dhe zakonisht kanë madhësi sa disa herë dielli, mjaft të mëdha sa për të mbështjellë sisteme të tëra të yjeve, transmeton gazeta Kosova Sot Online.

Sipas një studimi të bërë nga NASA tash vonë, gjithësia mundet në fakt të jetë e stërmbushur me vrima të vogla, të zeza, të cilat janë formuar bile edhe para universit. Shkencëtarët mendojnë se këto vrima miniaturale të zeza mund ta posedojnë një masë të ngjashme me atë të Hënës, por do të ishin tepër më të vogla me një gjerësi maksimale ekuivalente me atë të një fije floku.

Një vrimë e zezë e krahasueshme në masë me masën e Hënës, mund të jetë tregim tjetër. Por, për fat, edhe nëse vrimat e zeza të kësaj madhësie me të vërtetë ekzistojnë, duhet të kalojë një kohë tepër e gjatë që të ndeshim në to.