Ademi: BDI garon për të fituar…

Bashkimi Demokratik për Integrim me përpikmëri do ti zbatojë dispozitat ligjore sa i përket financimit. Kështu deklaroi zëdhënësi i Shtabit Qendror Zgjedhor Arbër Ademi i cili theksoi se BDI do të ketë fushatë modeste por produktive.

“Mendojmë se kjo fushatë do të jetë pruduktive, fushatë e cila do të jetë e drejtëpërdrejtë në kontakt me qytetarët me shpenzime të pakta por me rezultate të shumta” ka thënë Ademi

Sipas tij BDI synon të fitojnë në gjitha komunat ku garojnë.“BDI garon për të fituar, ne synojmë të fitojmë aty edhe ku garojmë ” është shprehur Ademi.

Kreu i BDI-së Ahmeti për çdo ditë do ketë takime me qytetarët në shumë vendbanime ku shqiptarët janë shumicë.