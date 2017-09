Aksion i dhurimit të gjakut në këndin amerikan – (FOTO & VIDEO)

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Institutin për Transfuziologji,dhe këndet amerikane në Republikën e Maqedonisë kanë organizuar aksion për për dhurim të gjakut, grumbullim të produkteve ushqimore dhe veshmbathjeve për të shënuar Ditën Kombëtare të Shërbimit dhe Përkujtimit, njofton Televizioni Koha.

Ky aksion është realizuar edhe në Tetovë në ambientet e Pallatit të kulturës nën organizim të Këndit Amerikan në Tetovë dhe Kryqit të Kuq të Tetovës. Përmes këtij aksioni në shërbim të komunitetit, donatorët do të ndihmojnë Kryqin e Kuq të rimbush rezervat e gjakut dhe të sigurojë ushqim dhe veshmbathje për familjet në nevojë për muajt e dimrit, transmeton Televizioni Koha.

Ky është viti nëntë me rradhë që ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Maqedoni shënon shënon ditën e shërbimit dhe përkujtimit me organizimin e aksioneve për dhurim të gjakut, sigurimit të ushqimit dhe veshmbathjeve për familjet në nevojë në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të Maqedonisë , duke filluar nga sot këndet amerikane në Shkup, Manastirë, Strugë në Shtip dhe këtu në Tetovë do të jenë të hapura për të organizuar aksionin e grumbullimit të gjakut, ushqimit dhe veshmbathjeve, dhe ftojmë të gjithë qytetarët që të partiipojnë në dhurimin e gjakut ushqimit dhe veshmbathjeve në ditën e shërbimit dhe përkujtimit, pasiqë nëpërmjet të këtij aksioni do të kontribuojmë në mbushjen e rezervave të gjakut nëpër spitale, dhe do të ndihmojmë njerëzit në nevojë , ky aktivitet duket vërtetë një kontribut i vogël por që ka një ndikim jashtëzakonisht në madh në jetën e njerëzve, tha koordinatori Shalom M.Konstantino përcjellë Televizioni Koha.



Ndryshe dita Kombëtare e Shërbimit dhe Përkujtimit filloi në vitin 2002 në nder të viktimave, të mbijetuarve dhe të gjithë atyre që ofruan ndihmë pas sulmeve të 11 shtatorit. Në vitin 2009, përmes ligjit dypartiak federal, Kongresi i SHBA shpalli 11 Shtatorin Ditë Kombëtare të Shërbimit dhe Përkujtimit. /Tv Koha/