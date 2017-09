Angelina Jolie dhe babai i saj pajtohen pas 6 vitesh

Ata ishin të huaj për më shumë se 6 vite e gjysmë. Por mesa duket marrëdhënia e aktores me famë botërore Angelina Jolie dhe babait të saj Jon Voight është përmirësuar.

Ata u shfaqën së bahku në premierën e filmit të saj të parë “First They Killed My Father” mbrëmjen e së enjtes në New York City.

Ylli i Hollywood pozoi në tapetin e kuq të Big Apple e veshur me një fustan ngjyrë hiri që i shfaqte tatuazhin e saj dhe dukej mahnitëse.

Aktorja shoqërohej gjithashtu nga fëmijët e saj në këtë ditë kaq të veçantë dhe të rëndësishme për të.