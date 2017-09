Arben Taravari sfidon Nevezat Bejtën në Gostivar – (FOTO & VIDEO)

Aleanca për Shqiptarët në Gostivar do të garojë me Arben Taravarin, ministrin aktual të shëndetësisë. Por, në këtë qytet kandidat do të kenë edhe RDK-ja e Vesel Memedit dhe Uniteti i Gëzim Ostrenit të cilat tashmë janë ndarë nga koalicioni me partinë e Selës, përcjellë Televizioni Koha.

Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari pohoi se Aleanca për Shqiptarët e kishte urgjente të propozonte kandidat komune në Gostivar sepse nuk kishin arritur të darkordohej me partitë tjera më të vogla, ndërsa si kandidat më i përshtatshëm për Gostivarin, kanë vlerësuar se është pikërisht ai.Për këtë shkak, Taravari duhet të tërhiqet nga posti ministër i shëndetësisë, por Aleanca do të kërkojë që të mbajë resorin e shëndetësisë dhe do të insistojë që në seancën e parë pas zgjedhjeve lokale të emërojë ministër të ri të shëndetësisë.

Nëse nuk fiton në Gostivar, Taravari paralajmëron se do të dorëhiqet nga politika.

“Nuk ka asnjë anëtar nga partia jonë që do ta kandidonim për kryetar komune. Shpresonim se do të dakordoheshim me ndonjë parti tjetër, por nuk arritëm. Nësenuk fitoj në Gostivar, do të përshëndetem me politikën dhe do të mbetem vetëm si mjek, dhe do të kaloj më tepër kohë me familjen”, ka deklaruar, ministri Taravari, transmeton Televizioni Koha.

Ndërkohë partia e Ahmetit thonë se janë duke i shqyrtuar kandidaturat për kryetar në Tetovë, Gostivar, Strugë, Saraj, Likovë, Haraçinë dhe komunat e Pollogut, përcjellë Televizioni Koha.

PDSH ndërkohë në Tetovë pritet të garojë me deputetin Bardhyl Dauti, ndërsa mbrëmë ka zyrtarizuar Bardhyl Destanin si kandidat për kryetar të Komunës së Likovës dhe Azem Sadikun për kryetar të Studeniçanit, transmeton Televizioni Koha.

Partitë kanë afat deri më nëntë shtator t’i dorëzojnë listat e tyre për kandidatë për kryetar dhe këshillat komunale. /Tv Koha/