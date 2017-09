Arrestohet “mbreti i kokainës”, i kërkuar prej 22 vitesh – (VIDEO)

Një nga personat më të kërkuar për trafik drogë në Itali, është arrestuar. Bëhet fjalë për Roço Morabito, 55 vjeç, i cili njihet ndryshe si “mbreti i kokainës” në Milano, mbi të cilin ishte lëshuar urrdhër-arresti që në vitin 1995.

Ai është një nga bosët e arratisur të grupit më të fuqishëm të krimit të organizuar të Italisë, Ndrangheta e Kalabrisë, dhe jetonte me dokumente të rreme në vendpushimin jugor bregdetar të Punta del Esta për më shumë se një dekadë.

Policia uruguajane tha se Morabito u arrestua pas një hetimi gjashtë mujor që erdhi si rezultat i regjistrimit të vajzës së tij në një shkollë lokale nën emrin e tij.

Morabito, i cili mori letrat uruguaiane pas paraqitjes së një pasaporte të rreme braziliane në emër të Francisco Capeletto, u arrestua të hënën në një hotel luksoz në Montevideo, kryeqyteti i Uruguait, së bashku me gruan e tij.

Atij ju zbuluan 13 telefona celularë, 12 karta bankare, dy makina, 150 fotografi me madhësi të pasaportave të tij në forma të ndryshme plus një pasaportë portugeze, një sasi bizhuterish, rreth 50,000 dollarë me para në dorë dhe një pistoletë 9mm, tha ministria e brendshme vendase.

Në një deklaratë, Marco Minniti, ministri i brendshëm i Italisë, përgëzoi policinë italiane dhe atë uruguaiane për një operacion të përbashkët që rezultoi në kapjen e “të arratisurit nr. 1” nga “Ndrangheta”.